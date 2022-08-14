Вступил в силу приговор о мнимом убийстве

Мужчина решил подшутить над приятелем и стал фигурантом уголовного дела.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя за заведомо ложный донос о совершении преступления. Подробности сообщает пресс-служба суда. Следствием было установлено, что в феврале этого года мужчина гостил в доме у своего знакомого. Они совместно распивали спиртные напитки. Именно употребление алкоголя привело к тому, что по итогам застолья один из собутыльников стал фигурантом уголовного дела.

Из сообщения суда следует, что гость решил подшутить не только над своим знакомым, но и над сотрудниками полиции. Для этого он «сообщил в ОМВД по Колпнянскому району заведомо ложные сведения о совершенном им в отношении неизвестного лица преступлении». Мужчина позвонил в дежурную часть и рассказал леденящую душу историю. Он признался в том, что перед звонком в полицию, находясь в лесу, нанес ножевое ранение неизвестному человеку, который якобы на него напал.

Более того, заявитель заверил полицию в том, что ранение оказалось смертельным. Словом, выходило так, будто он в лесу зарезал человека и тем самым совершил особо тяжкое преступление. Звонившего предупредили о возможной ответственности за заведомо ложный донос, однако он придерживался своей версии. Заявление у него приняли и зарегистрировали, по нему начала работать следственно-оперативная группа ОМВД.

Довольно быстро полицейские установили, что история оказалась выдуманной. «Признавшийся в убийстве» гражданин в тот день не был ни в каком лесу и никого там не убивал. В результате его звонок был квалифицирован по части 1 статьи 306 УК РФ, как заведомо ложный донос о совершении преступления. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с обвинением согласился. Суд пришел к выводу, что цели уголовного наказания могут быть достигнуты без изоляции от общества, и назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ сроком 280 часов. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»