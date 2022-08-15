Более 300 орловских дач попали под «вторую волну» амнистии

В Орловской области подвели первые итоги «Дачной амнистии 2.0».

За первый месяц действия так называемой «Дачной амнистии 2.0» жители Орловской области оформили в собственность более 300 объектов недвижимости. Текущий показатель на 7 процентов превышает уровень аналогичного периода 2021 года. Такие данные приводит Управление Росреестра по Орловской области. В ведомстве напоминают, что в целом «дачная амнистия» — это запущенный государством механизм, который дает жителям страны возможность оформить в собственность объекты недвижимости по упрощенной схеме.

«Государственная регистрация права собственности в порядке «Дачной амнистии 2.0» осуществляется одновременно с кадастровым учетом по заявлению органа власти или местного самоуправления, предоставивших гражданину земельный участок, — говорит руководитель орловского Управления Росреестра Надежда Кацура. — Уплата государственной пошлины не требуется, все документы направляются в Росреестр исключительно в электронном виде. Срок регистрации составляет один рабочий день».

Надежда Кацура также напомнила, что указанный проект начал действовать с июля этого года, но орловцы уже вовсю пользуются им. У них появилась возможность оформить права на жилые дома и землю под ними даже при отсутствии правоустанавливающих документов. Механизм достаточно простой – следует подать в местную администрацию любой документ, подтверждающий факт владения недвижимостью. При этом строение должно быть возведено до мая 1998 года. Земельный участок, на котором расположен дом, предоставляется бесплатно.

«С начала действия «дачной амнистии» в упрощенном порядке орловцы оформили свыше 52 тысяч объектов недвижимости, — добавили в Управлении Росреестра по Орловской области. — «Дачная амнистия» действует до марта 2031 года». Напомним, ранее ведомство сообщило о том, что в Орловской области набирает обороты и проект по оформлению льготных ипотек. Согласно официальным данным, с января по июль этого года орловцы зарегистрировали более 560 льготных ипотек, причем все сделки были проведены в электронном виде. За весь период действия госпрограмм льготного ипотечного кредитования жители Орловской области зарегистрировали уже свыше 3000 ипотек, в том числе более 2700 по сниженной ставке и 286 сельских ипотек.

ИА «Орелград»