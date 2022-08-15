Более 320 тысяч «квадратов» сдали орловские строители

Эксперты оценили ситуацию в строительной сфере региона.



Орелстат обнародовал оперативные данные о результатах работы строительной отрасли региона за январь-июнь 2022 года. Из отчета следует, что всего в Орловской области за указанный период времени в строй было введено 790 зданий жилого и нежилого назначения. Общая площадь зданий составляет 328,5 тысячи квадратных метров, а их общий строительный объем – 1802,4 тысячи кубометров. При этом количество введенных в эксплуатацию жилых зданий составило 684 единицы. Их общая площадь оценивается аналитиками в 215,4 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, согласно программным государственным планам в Орловской области должно ежегодно вводиться в строй не менее 300 тысяч жилых «квадратов». С учетом текущей ситуации план этого года может быть значительно перевыполнен. Большая доля заслуги принадлежит простым гражданам. дело в том, что организации-застройщики в текущем году возвели лишь девять жилых многоквартирных домов. А оставшиеся 675 домов были построены населением за счет собственных и заемных средств.

Примечательно, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объемы индивидуального жилищного строительства в Орловской области сократились на 12,8 процента. Но за счет заметной активизации крупных застройщиков показатели жилищного строительства в целом в этом году на 23,1 процента превышают прошлогодние объемы. Что касается ввода в действие нежилых зданий, то здесь явными лидерами являются аграрии. В регионе за полгода было построено 81 здание для нужд сельхозорганизаций. Кроме того, было введено шесть коммерческих офисов, пять зданий промышленного назначения, два административных и 12 иных нежилых зданий.

ИА «Орелград»