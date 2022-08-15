«Дорожная служба» предъявила поставщикам невыполнимое условие

Орловское УФАС признало обоснованной жалобу на госпредприятие.



Специально созданная комиссия УФАС вынесла решение по антимонопольному делу, ответчиком по которому выступило государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба». Как уже рассказывал «Орелград», жалобу подала столичная компания «ДорЭлит». Она просила антимонопольщиков изучить условия конкурсной документации, разработанной для аукциона. Предметом торгов была закупка битума нефтяного дорожного. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 33,8 миллиона рублей.

Товар и поставщик должны были соответствовать всем требованиям аукционной документации. Однако одно требование, как установила комиссия УФАС, было физически невыполнимым. По условиям аукциона, заявка на участие в конкурентном отборе должна была содержать справку по форме, утвержденной приказом ФНС России. Эта справка должна была подтвердить отсутствие у участника закупки недоимки по налогам и сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты РФ за прошедший календарный год.

В требованиях было прописано, что справка от налоговиков должна быть выдана не ранее чем за десять дней до даты окончания приема заявок на участие в конкурентном отборе. Отсутствие такой справки в составе заявки является основанием для ее отклонения. УФАС выяснило, что справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов передается заявителю в течение десяти дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего запроса.

В данном случае извещение о проведении конкурентного отбора было размещено «Дорожной службой» 29 июля 2022 года, а окончание подачи заявок на участие в конкурентном отборе было назначено на 4 августа. Таким образом, срок подачи заявок на участие в аукционе составлял шесть дней, что меньше десятидневного регламентированного срока для получения налоговой справки. «Данное обстоятельство является препятствием для участия в конкурентном отборе, — к такому выводу пришел антимонопольный орган. — Заказчиком не обоснована необходимость установления требования о том, что такая справка должна быть выдана не ранее чем за десять дней до даты окончания приема заявок».

Такое требование, по мнению УФАС, накладывает на участников конкурентного отбора дополнительные обязанности – им каким-то образом надо убедить налоговиков выдать заветную справку очень-очень быстро, опередив регламентированный срок. То есть они ограничены во времени, что «влечет риск невозможности участия в конкурентном отборе». В результате жалоба «ДорЭлит» была признана обоснованной, ГУП «Дорожная служба» признано нарушителем пункта 2 части 10 статьи 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Предприятию уже выдано обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение выявленного нарушения. Также комиссия постановила передать материалы этого дела должностному лицу УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА «Орелград»