Губернатор предложил расширить план приватизации

Приватизационный список собираются пополнить на 117 объектов госимущества.

Губернатор Орловской области внес на рассмотрение в Орловский облсовет народных депутатов законопроект о внесении изменений в приложение к Закону «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области на 2021-2023 годы». Законопроектом предлагается дополнить перечень объектов государственного имущества, «приговоренных» к приватизации. Так, в список могут войти 107 объектов электросетевого хозяйства. Как следует из пояснительной записки, из них 87 объектов относятся к движимому имуществу, а 13 – к недвижимому. Оставшееся – это земельные участки под объектами недвижимости. Отметим, что пускать с молотка и продавать их не предполагается. Губернатор предлагает внести эти объекты в качестве вклада в уставный капитал АО «Орелоблэнерго». Законодательством разрешается такой способ приватизации.

Также перечень может быть дополнен 10 объектами недвижимого имущества и земельными участками под объектами недвижимости. Кроме того, два объекта недвижимости предлагается из перечня исключить «в связи с необходимостью проведения кадастровых работ по уточнению границ земельных участков». Авторы законопроекта уверяют, что в нем «отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции».

Необходимость принятия поправок к закону о прогнозном плане приватизации чиновники объяснили целым рядом причин. Прежде всего, отнесением в состав казны Орловской области излишнего, неиспользуемого государственного имущества. Далее — принятием в государственную собственность Орловской области объектов электроэнергетики. Оставшиеся причины — получение дополнительных доходов в областной бюджет и сокращение расходов областного бюджета на содержание и обеспечение сохранности неиспользуемого государственного имущества.

ИА «Орелград»