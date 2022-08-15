Комиссию по детям-сиротам возглавил Шайкин

Новый коллегиальный орган будет решать жилищные вопросы сирот.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился о создании комиссии по рассмотрению документов, представленных детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, достигшими возраста 23 лет. Речь идет о тех орловцах, которые включены в список на получение жилья и претендуют на оформление жилищного сертификата. Напомним, это относительно новый механизм обеспечения жильем сирот, который постепенно внедряется на территории Орловской области.

Ранее правительство утвердило условия выдачи таких сертификатов, а облсовет скорректировал некоторые нормы по требованию областной прокуратуры. Губернатор Клычков уже утвердил персональный состав вновь созданной комиссии. Ее председателем назначен Григорий Шайкин, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Губернатор утвердил и положение о работе нового коллегиального органа. Из него следует, что основная задача комиссии – рассмотрения заявлений сирот или их официальных представителей о предоставлении выплат на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета на основании жилищного сертификата. Комиссия также будет изучать приложенные к заявлениям пакеты документов и принимать решение: выдать жилищный сертификат сироте или отказать в этом. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов. В случае равенства решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

Напомним, недавно вопросы предоставления благоустроенного жилья детям-сиротам были рассмотрены на заседании коллегии прокуратуры Орловской области. Там было заявлено, что в текущем году при надзорном сопровождении прокуратуры возросло число приобретенного благоустроенного жилья для сирот. Уже приобретено 129 жилых помещений, для сравнения: в первом полугодии 2021 года для орловских сирот была приобретена всего 31 квартира. «Прокурор области подчеркнул, что денежные средства, выделенные на эти цели, должны быть освоены своевременно, в связи с чем необходимо продолжить надзорные мероприятия в отношении закупочных процедур, а также уделять внимание качеству приобретаемого органами власти жилья», — сообщила пресс-служба прокуратуры региона по итогам прошедшей коллегии.

ИА «Орелград»