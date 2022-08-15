Конкурс на тему выборов объявили в Орле

На участие в конкурсе будут принимать фотографии и видеоролики.



Избирательная комиссия Орловской области объявила о старте конкурса фотографий и видеороликов «Мой взгляд на выборы». Проводится он во исполнение плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и участников референдума. Сроки проведения: август-октябрь 2022 года. Согласно положению конкурс проводится в целях формирования активной гражданской позиции избирателей, правового просвещения и повышения интереса к избирательному праву и избирательному процессу. Другая задача — повышение электоральной активности избирателей в ходе избирательных кампаний и их осознанного участия в выборах.

Кроме того, облизбирком надеется, что проведение конкурса поможет развитию творческого подхода к избирательному процессу у всех участников избирательных кампаний, а также сохранению и возрождению традиции участия в выборах всей семьей. Ну и никто еще не отменял «поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективно воздействовать на активность избирателей». Оценкой работ и подведением итогов займется специально созданное жюри, в состав которого войдут члены различных избирательных комиссий Орловской области, в том числе молодежного избиркома.

Конкурс проводится по четырем номинациям, в каждой из которых определяются три победителя: «Избирательное селфи», «Выборы в лицах», «Вместе на выборы» и «Почему идем на выборы?». Критерии оценки следующие: соответствие работы заявленной теме и требованиям; информативность; качество и эстетичность работы; общественная значимость содержания; формирование объективного образа избирательной системы; креативность (новизна идеи, оригинальность). Для участия необходимо представить фотографию (серию фотографий) или видеоролик длительностью не более 2 минут.

Один участник может представить не более трех конкурсных работ (серий фотографий). Поясним, что фотография обязательно должна быть выполнена на избирательном участке в дни голосования в Орловской области 9-11 сентября 2022 года. Если снимок сделан снаружи избирательного участка, на фотографии должна быть четко видна табличка с номером избирательного участка. В номинации «Избирательное селфи» допускаются к участию фотографии самого себя или других избирателей, сделанные в день голосования на фоне, свидетельствующем об их участии в выборах.

В номинации «Выборы в лицах» допускаются к участию фотографии, сделанные на избирательном участке в день голосования, в номинации «Вместе на выборы» — сделанные в дни голосования на фоне, свидетельствующем об участии членов семьи, друзей в выборах. Здесь также учитывается количественный состав на фотографии – два-три поколения семьи, двое родителей и дети, многодетные семьи. В номинации «Почему идем на выборы?» допускаются к участию мотивационные, побуждающие к участию в выборах или с авторским взглядом на деятельность организаторов выборов или иных участников избирательного процесса видеоролики, посвященные голосованию.

«Не допускается создание (изготовление) и представление на конкурс работ, выполненных с нарушением избирательного законодательства, с нарушением избирательных прав граждан, тайны голосования, с нарушением запрета на ведение предвыборной агитации в день голосования, — следует из документации. — На конкурс не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей. К участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет до 35 лет, проживающие на территории Орловской области. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии несет автор, приславший работу».

ИА «Орелград»