Оглашены итоги поиска следов древнего человека под Орлом

В микрорайоне «Зареченский» поработали археологи.



Представлен акт государственной историко-культурной экспертизы о выполненных в пригороде Орла археологических полевых работах. Речь идет об обследовании территории микрорайона «Зареченский», которая официально относится к Орловскому району. Экспертиза документации была проведена в Липецке, ее заказчиком выступил Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Елецкий стан». Ранее под Орлом побывали археологи из этой организации. Их задачей было зафиксировать наличие или отсутствие объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. Наличие таких объектов может помешать будущим строительным проектам, запланированным на указанной территории.

Впрочем, эксперты выдали положительное заключение на использование обследованных земель в строительных целях, поскольку ничего ценного археологи, согласно их документации, под Орлом не нашли. Обследование земельного участка производилось методом сплошной археологической разведки, маршрут которой определялся на основании картографического материала, предоставленного заказчиками работ. Полевой этап предварялся сбором и анализом архивных, библиографических и картографических источников.

Кроме того, «осуществлялось изучение музейных фондов на предмет археологических находок, анализировалась геоморфологическая ситуация обследуемой территории с целью определения наиболее перспективных участков для поиска объектов археологического наследия». Археологи заложили два разведывательных шурфа в поисках возможных памятников или артефактов. Однако ни в одном случае ничего ценного найдено не было. Это обстоятельство открывает путь для реализации конкретного проекта, а именно строительства канализационной насосной станции с напорным коллектором, в которой микрорайон «Зареченский» очень нуждается.

Ближайшими к участку обследования объектами археологического наследия являются «Культурный слой исторической части города Орла: ул. Гагарина, 16» (XVIII- начало XX вв.) и «Знаменка, поселение» (эпоха бронзы, XI-XIII вв.). Эти памятники расположены примерно в 3 и 6 километрах от места проведенной экспедиции соответственно. Сам участок обследования располагается в микрорайоне «Зареченский» Орловского района, в 1,3 километрах к юго-западу от западной границы Орла, проходящей по реке Орлик.

ИА «Орелград»