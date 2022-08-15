Орловец сядет в тюрьму на шесть лет за четыре удара топором по голове

15.8.2022 | 10:30 Закон и порядок, Новости

Мужчина был признан виновным в покушении на убийство.

Житель Орла, четырежды ударивший собутыльника топором по голове, приговорен к шести годам лишения свободы.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему кухонным топором не менее четырех ударов в голову. Довести до конца свой преступный умысел злоумышленник не смог, поскольку потерпевший оказал ему активное сопротивление и ему своевременно была оказана медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фигурант предстал перед Северным районным судом по обвинению в покушении на убийство, и был признан виновным. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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