Орловец сядет в тюрьму на шесть лет за четыре удара топором по голове

Мужчина был признан виновным в покушении на убийство.

Житель Орла, четырежды ударивший собутыльника топором по голове, приговорен к шести годам лишения свободы.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему кухонным топором не менее четырех ударов в голову. Довести до конца свой преступный умысел злоумышленник не смог, поскольку потерпевший оказал ему активное сопротивление и ему своевременно была оказана медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фигурант предстал перед Северным районным судом по обвинению в покушении на убийство, и был признан виновным. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»