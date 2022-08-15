Татьяна Крымова может покинуть правительство Орловской области

В команде Клычкова ожидается очередная отставка.

Первый вице-губернатор Орловской области Татьяна Крымова в ближайшее покинет Орел и вернется Москву. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на источники, близкие к областным властям.

Крымова, ранее возглавлявшая департамент образования, уходит в отпуск начиная с сегодняшнего дня, но на прежнюю должность уже не выйдет.

Ранее свои должности покинули глава «Корпорации развития Орловской области» Николай Шин и руководитель департамента внутренней политики Алексей Брызгалов. Кроме этого, глава департамента здравоохранения Станислав Шувалов находится в отпуске по состоянию здоровья и, по сообщениям СМИ, может из него не выйти.

ИА «Орелград»