В Орле сотрудники банка спасли пенсионерку от потери 200 тысяч рублей

Мошенники сообщили потерпевшей о том, что родственница ее мужа, якобы, попала в ДТП.

Сотрудники орловского отделения одного из банков помогли пожилой женщине сохранить сбережения и не отдать отложенные 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Случаи телефонного мошенничества приобрели настолько массовый характер, что сотрудники банка на улице Октябрьская насторожились, когда женщина пенсионного возраста пришла в учреждение и попросила обналичить крупную сумму.

Как оказалось, неизвестные люди позвонили ей и сообщили, что они — сотрудники правоохранительных органов, а родственница мужа пенсионерки попала в ДТП. Для того, чтобы закрыть вопрос, злоумышленники потребовали денежное вознаграждение.

«Разговор длился около часа, а мошенник не завершил диалог даже когда женщина переступила порог отделения банка. Благодаря бдительности и профессионализму сотрудников орловчанке удалось сохранить 200 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом (по Советскому району) СУ УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Полицейские проводят мероприятия, направленные на раскрытие данного противоправного деяния», — сообщили в полиции.

ИА «Орелград»