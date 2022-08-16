Цена соревнований в Орле составит до 1,5 миллиона рублей в день

Правительство региона утвердило условия финансирования спортивных мероприятий.



Соответствующее постановление в ранге временно исполняющего обязанности губернатора подписала Татьяна Крымова. Она утвердила «Порядок финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловской области». За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование целого ряда мероприятий, в том числе участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, проводимых на территории Орловщины.

Берет на себя областная казна и бремя расходов на организацию и проведение региональных и межмуниципальных спортивных мероприятий. Казенные средства разрешено тратить на информационно-техническое обеспечение соревнований, на транспорт для участников, обеспечение наградной атрибутикой и сувенирной продукцией участников. Областная казна оплатит проезд спортивных судей к месту проведения мероприятий и обратно, включая оплату авиа- или железнодорожных билетов по тарифам экономического класса.

За бюджетный счет обеспечивается проживание участников и спортивных судей, оплата работы судей, питание участников, обеспечение безопасности мероприятий, организация и проведение торжественных церемоний, медицинское обеспечение, приобретение спортивного инвентаря, оборудования, формы, оргтехники и канцтоваров, необходимых для проведения соревнований, в том числе нагрудных номеров, а также изготовление афиш, буклетов, вымпелов, баннеров, перетяжек, печатной продукции и др.

Правительство утвердило и конкретные нормы расходов средств на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в официальный календарный план. Так, стоимость одного дня проведения международных соревнований (включая стоимость производства телевизионного или интернет-сигнала за один съемочный день) установлена в размере до 1,5 миллиона рублей. Цена проведения всероссийских и межрегиональных состязаний не должна превышать 500 тысяч рублей в день, региональных и межмуниципальных – не более 150 тысяч рублей.

Стоимость сувениров для участников международных спортивных мероприятий не должна превышать 1000 рублей на человека, всероссийских – 600 рублей, региональных – 400 рублей на человека. Аналогичные расценки введены на награды. Так, стоимость призов на международных соревнованиях не должны превышать 3000, 2800 и 2600 рублей для призеров, занявших в личном первенстве первое, второе и третье места соответственно.

ИА «Орелград»