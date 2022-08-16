Долги по зарплатам в орловском ТТП должны погашены в течение десяти дней

16.8.2022 | 14:55 Новости, Общество

Речь идет о практически трех миллионах рублей.

Городские власти пообещали в течение десяти дней погасить долги по зарплатам в «Трамвайно-троллейбусном предприятии». Эту информацию озвучил губернатор Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.

В июле 230 человек, почти треть от общего числа работников, не получили своевременного расчета. На протяжении прошедшего времени на гашение долгов шла выручка от безналичной оплаты проезда, но ее оказалось недостаточно.

В ближайшее время властям предстоит выплатить людям 2,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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