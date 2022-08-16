Молодой орловец отдал мошенникам почти четыре миллиона

В течение двух дней потерпевший перевел мошенникам 3,7 миллиона рублей.

25-летний житель Орла набрал кредитов почти на четыре миллиона рублей и перевел все деньги мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Преступники использовали старую схему — звонили по телефону и представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщая, что неизвестные, якобы пытаются от имени жертвы взять кредиты. Во избежание проблем они советовали взять эти кредиты самостоятельно и перевести на безопасные счета.

В итоге, мужчина за два дня набрал кредитов на 3,7 миллиона рублей и через четыре банкомата перевел их аферистам.

«Если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются по Вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники! Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, и уточните всю необходимую информацию», — напоминают в полиции.

ИА «Орелград»