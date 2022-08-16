Святой ковчег обнаружили археологи под Орлом

Эксперты оценили находки археологов при проведении экспедиции в Кромах.

Калужские эксперты составили акт государственной историко-культурной экспертизы результатов археологических исследований, проведенных в поселке Кромы. Речь идет о спасательных археологических полевых работах на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище», XII в.» Дело в том, что в поселке планируется реализация проекта благоустройства памятника археологии «Городище Кромы».

В июне-июле 2022 года экспедицией СПОК «Елецкий стан» проводились спасательные археологические раскопки на ОКН «Городище», XII в.». Заказчиком выступило БМУ «Центр культуры и досуга Кромского района». Раскопки предварялись визуальным осмотром территории памятника археологии. Фиксировались повреждения культурного слоя, собирался подъемный материал. В числе обнаруженных при осмотре артефактов оказался медный энколпион. Так называют небольшой ковчег прямоугольной, округлой или крестообразной формы с изображением Иисуса Христа или святых. Кроме того, были найдены сотни единиц массового материала, в том числе четыре фрагмента лепной керамики VIII-IX веков.

Добавим, что в мае 2022 года экспедицией ООО НПО «Черноземье» была проведена археологическая разведка на территории поселка Кромы. Основной целью работ являлся мониторинг уже известных памятников археологии и поиск новых. Также была проведена фотофиксация современного состояния памятника «Городище», XII в.». Исследователи заложили несколько шурфов и нашли любопытный исторический материал. В частности, на площадке городища было найдено два фрагмента лепной керамики, отнесенные к I тысячелетию нашей эры.

Также было обнаружено семь фрагментов круговой керамики, два из которых датированы XIV-XV веками, а пять фрагментов – XVII-XIX веками. Интересно, что в одном из разведывательных шурфов, заложенных в другом месте, археологи обнаружили относительно свежий «артефакт» — фрагмент железной сковороды, относящийся к новому времени (XVIII – начало XX веков). Но в культурных слоях под сковородой были найдены действительно древние артефакты, в том числе пять фрагментов лепной керамики I тысячелетия нашей эры и 57 фрагментов круговой керамики, самые древние из которых относятся к XII-XIV векам.

Эти находки позволили уточнить датировку самого городища. Теперь археологи считают, что она представлена четырьмя историческими периодами: славянское время (роменская культура) VIII-IX века, древнерусское время XII-XIV века, позднее средневековье XVI-XVII века и новое время XVIII – начало XX веков. Что касается планов по благоустройству городища, то эксперты выдали положительное заключение на данный проект.

ИА «Орелград»