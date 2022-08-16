Тайная смена адреса обошлась бизнесу в 1 миллион рублей штрафа

Налоговики рассказали об ответственности за непредставление обязательных сведений.



Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области обнародовало статистику привлечения к ответственности представителей бизнеса, которые вовремя не уведомили этот орган о смене юридического адреса. Сообщается, что за семь месяцев 2022 года Межрайонной ИФНС России № 9 к административной ответственности за такие нарушения было привлечено 219 должностных лиц – работников различных организаций. В общей сложности было наложено административных штрафов на сумму 1,095 миллиона рублей.

«Гражданское законодательство не содержит понятия «юридический адрес», — отмечают при этом в региональном Управлении ФНС. — Обычно под юридическим адресом подразумевают адрес, который указан в учредительных документах организации в качестве места нахождения организации».

В ведомстве напоминают, что данные отношения регулируются нормами Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно ему в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения и документы об адресе организаций. Причем вносят их туда на основании тех документов, которые учредить сам подает при государственной регистрации своей компании.

«В случае изменения данных о месте нахождения юридическое лицо обязано сообщить об этом в регистрирующий орган, — подчеркивают налоговики. — За непредставление или представление недостоверных сведений, необходимых для включения в государственные реестры, заявители несут ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 14.25 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей».

ИА «Орелград»