В Орловской области спасена женщина, в одиночку заблудившаяся в лесу

МЧС рекомендует заблудившимся обращать внимание на шум дорог и линии электропередач.

Сотрудникам МЧС удалось спасти женщину, в одиночестве заблудившуюся в лесу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Потерпевшая заблудилась в лесном массиве села Мыцкое Сосковского района. На ее поиски отправились спасатели и полицейские. Довольно скоро ее удалось найти в деревне Шаховцы.

«Если же Вы поняли, что заблудились, отстали от своих товарищей и не знаете, как выйти из леса, то не впадайте в панику, остановитесь и попробуйте восстановить маршрут Вашего движения, вернуться на знакомую Вам тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут Вас к людям. Шум от автодороги даст Вам правильное направление выхода из леса.

Если Вы поняли, что и это невозможно, то набирайте на мобильном телефоне единый номер «112». В ходе сообщения подробно объясните оператору Системы-112 откуда Вы вошли в лес, где предположительно находитесь, какие видите ориентиры, которые могут помочь оперативным группам найти Вас», — инструктируют в МЧС.

ИА «Орелград»