Более 120 орловцев не испугались пожаловаться на коллекторов

Количество нарушений со стороны сборщиков долгов неуклонно растет.



Несмотря на ужесточение норм законодательства, регулирующего правила общения коллекторов с должниками, количество нарушений в данной сфере не уменьшается. Наоборот, наблюдается противоположная тенденция. К такому выводу можно прийти, ознакомившись со статистикой Управления Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области. Напомним, именно на приставов государством возложена задача охранять должников от незаконных действий коллекторов и кредиторов.

Согласно озвученной статистике, по итогам прошедших семи месяцев текущего года в Орловской области выявлено 17 нарушений в работе коллекторских агентств и кредиторов, в том числе банков и микрофинансовых организаций. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество выявленных нарушений, допущенных микрофинансовыми организациями, увеличилось на 16,6 процента.

«Всего в текущем году в УФССП России по Орловской области поступило 127 жалоб граждан на осуществление с ними взаимодействия по возврату долгов, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие».

Приставы провели проверки по всем поступившим жалобам. Довольно часто сигналы граждан находили свое подтверждение. Достаточно сказать, что в этом году орловские приставы по фактам противоправных действий коллекторских и микрофинансовых организаций провели 92 административных расследования, по итогам которых было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП РФ. Все виновные были привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных на них штрафов превысила 1 миллион рублей.

«В отношении организаций, несвоевременно исполнивших административное наказание, было составлено четыре протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, — добавили в пресс-службе УФССП. — Коллекторским организациям также было внесено 9 предостережений о недопущении нарушения обязательных требований при взаимодействии с гражданами по возврату просроченной задолженности».

ИА «Орелград»