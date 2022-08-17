Орловщина снова получит деньги от Фонда ЖКХ

Госкорпорация одобрила очередные финансовые заявки нескольких регионов.

Как сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», на текущий момент приняты решения о перечислении в субъекты Российской Федерации 275,19 миллиарда рублей. Речь идет о финансировании реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства выделяются на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. До указанной выше отметки общий объем финансирования дорос после того, как Фонд ЖКХ рассмотрел и одобрил очередные финансовые заявки регионов.

«В соответствии с представленными Костромской, Орловской и Томской областями, а также Еврейской автономной областью реестрами контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, Фондом ЖКХ одобрено перечисление 375,49 миллиона рублей», — говорится в официальном сообщении госкорпорации. Конкретные суммы, предназначенные для каждого региона, при этом не указаны.

Напомним, планы Орловской области на 2022 год были озвучены Фондом ЖКХ со ссылкой на данные правительства региона еще в апреле. Согласно им, предполагается в целом в этом году приобрести не менее 160 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Всего в рамках этапа 2022-2023 годов программы на территории города Орла планируется расселить 11,72 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 729 человек. По крайней мере, такая заявка была одобрена весной правлением Фонда ЖКХ. Тогда же сообщалось, что в целом в этом году Орловской области на реализацию указанных мероприятий из средств госкорпорации должно быть направлено 659,89 миллиона рублей.

ИА «Орелград»