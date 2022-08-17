Строители поздравили ветеранов труда

ГК ОДСК побывала в гостях у бывших коллег. Ветеранов поблагодарили за их труд и поздравили с праздником.

Эти люди восстанавливали Орловскую область в послевоенное время. Их осталось немного, но каждый — пример доблести и патриотизма. Они внесли свой вклад не только в развитие нашего региона, но и России в целом.

Так, Зоя Денисовна Савченко родом из Краснозоренского района. В 1941 году ей было всего три года, когда немцы выставили семью из дома на мороз. Выжив в невероятных условиях, выбрав стезю созидания, Зоя Денисовна внесла вклад во внедрение знаменитой орловской непрерывки. Ветеран труда награждена бронзовой медалью ВДНХ. Алла Станиславовна Лусто пережила ужасы концлагеря Маутхаузена в Австрии. Зинаида Яковлевна Полуянская в 1943 году была угнана в Германию. Но беды не сломили этих сильных женщин. Они посвятили себя возрождению родной земли.

Руководитель отдела мотивации ООО «ОДСК» Светлана Баркова отметила, что навещать заслуженных сотрудников, вышедших на пенсию, это добрая традиция компании.

«Отрадно, что, опираясь на опыт наших ветеранов, нынешнее поколение строителей успешно решает задачи, связанные с модернизацией комплекса, повышением его конкурентоспособности, активно внедряет смелые конструкторские, инженерные идеи и экологически чистые, безопасные технологии и материалы, работает честно, старательно, как говорится, на совесть», — отметила руководитель отдела мотивации ООО «ОДСК» Светлана Баркова.

ИА «Орелград»