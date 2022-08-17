В Болхове провалили план по доходам бюджета

За полгода собрано только 17 процентов от запланированного уровня.



В Болхове утвержден отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2022 года. Сначала он был подписан главой администрации, а затем принят к сведению депутатами Болховского горсовета. Кстати, местные парламентарии рекомендовали администрации усилить контроль за поступлением доходов в бюджет и расходованием средств бюджета. Ключевые цифры таковы: бюджет города за 6 месяцев 2022 года по доходам был исполнен всего на 17,1 процента. При плане 59,764 миллиона рублей фактически поступило 10,2 миллиона.

При этом собственные доходы бюджета города были запланированы в сумме 23,975 миллиона рублей. Реально же в казну поступило 8,819 миллиона рублей, или 36,8 процента от плана. Из них налоговые доходы составили 7,881 миллиона рублей. Отметим, что наибольший вклад в казну сделали простые жители – сборы по налогу с дохода физических лиц за первую половину текущего года составили 4,5 миллиона рублей. На втором месте оказался земельный налог, принесший в казну 1,15 миллиона рублей, на третьем — доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (1,07 миллиона).

План по неналоговым доходам составлял 1,53 миллиона рублей, в реальности они составили 938,2 тысячи. Поясним, что здесь речь идет в основном о доходах от сдачи в аренду муниципального имущества и продажи земельных участков. Общая сумма расходов бюджета Болхова составила 12,789 миллиона рублей. Результатом исполнения бюджета за 6 месяцев 2022 года стал дефицит в сумме 2,582 миллиона рублей.

ИА «Орелград»