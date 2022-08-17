В орловском озере Светлая жизнь утонул пожилой мужчина

17.8.2022 | 9:59 Новости, Происшествия

Спасти 69-летнего отдыхающего не удалось.

69-летний мужчина погиб во время купания в озере Светлая жизнь. Информация об этом появилась вчера вечером в соцсетях, а сегодня была подтверждена МЧС.

Звонок от очевидцев поступил в спасательное ведомство примерно в шесть вечера. Еще до приезда спасателей присутствовавшие на берегу люди вытащили мужчину без признаков жизни.

Реанимационные мероприятия не принесли успехов, и медики констатировали смерть. В обстоятельствах трагедии сейчас разбирается полиция.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования