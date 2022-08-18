Более 400 экономических преступлений совершено на Орловщине

Управление МВД оценило криминогенную обстановку в регионе.



УМВД России по Орловской области обнародовало информацию о состоянии оперативной обстановки в регионе за семь месяцев 2022 года. Из нее следует, что в истекшем периоде органами и подразделениями внутренних дел был «осуществлен комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности». Общественно-политическая ситуация в регионе оценивается как стабильная.

При этом статистика все равно наводит на определенные мысли. Например, из ведомственной справки следует, что в отчетном периоде на территории Орловской области было выявлено 412 преступлений экономической и коррупционной направленности. Из них 279 преступлений относятся к категории тяжких или особо тяжких. Кроме того, 63 таких преступления были совершены в крупном и особо крупном размере. В общем количестве доля преступлений экономической и коррупционной направленности составила 8,4 процента.

В целом по итогам 7 месяцев 2022 года на территории Орловской области было зарегистрировано 4901 преступление. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 18 районах региона, наибольшее: в Корсаковском, Должанском, Новосильском, Сосковском и Урицком районах. По данным УМВД, в структуре преступности 62 процента приходятся на преступления против собственности. Доля преступных посягательств против личности составила 12,7 процента, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, — 5,5 процента.

«В отчетном периоде меньше зарегистрировано разбойных нападений, фактов умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, реже выявлялись факты фальшивомонетничества», — резюмирует Управление МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»