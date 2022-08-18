Клычков, Ивановский и Парахин ознакомились с ходом работ на Красном мосту

18.8.2022 | 12:08 Новости, Строительство

Подрядчик переходит на круглосуточный режим работы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, его зам по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский и мэр Орла Юрий Парахин посетили с инспекцией Красный мост.

На объекте ежедневно сейчас работает 121 человек. Они снимают старый бетон и засыпают ряд конструкций. По словам Парахина, подрядчик переходит на круглосуточный режим. При этом, это будут «тихие» работы, не нарушающие покой орловцев.

«Порядка 25-30 человек в ночь займутся вязкой арматуры, сваркой и подготовкой оси опалубок», — рассказал мэр подписчикам своих сетевых аккаунтов.

ИА «Орелград»

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