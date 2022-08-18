Орел попросит федеральные деньги на охрану своих школ

18.8.2022 | 11:32 Новости, Образование

 

Средств на охранников в собственном бюджете города не хватает.

Депутаты Орловского горсовета задумались над довольно необычной законодательной инициативой – в стенах городского парламента родилась идея попробовать переложить бремя расходов по физической охране муниципальных школ на федеральный бюджет. Как уточнили в пресс-службе горсовета, идея получила обсуждение на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. На нем депутаты обсуждали готовность орловских школ к началу нового учебного года в целом.

 Среди прочего возник вопрос об охране. Напомним, что в последнее время прокуратура по всему региону, в том числе в Орле, подала и выиграла иски к местным властям. Суды обязали их обеспечить финансирование для введения профессиональной физической охраны школ. На заседании профильного комитета было заявлено, что в Орле с 1 сентября безопасность всех школ и детсадов будут обеспечивать именно профессиональные охранники.

«Кроме того, все образовательные организации города оборудованы системами видеонаблюдения, оснащены «тревожными кнопками» и пожарной сигнализацией, — сообщает пресс-служба горсовета. — При этом, как уточнил заместитель мэра города Алексей Степанов, до декабря 2022 года оплата охраны предусмотрена за счет муниципального бюджета».

А вот что будет дальше, большой вопрос. Депутаты начали искать варианты, где взять деньги на охрану учебных заведений. В результаты пришли к такому выводу: «логичным выходом из ситуации выглядит идея законодательной инициативы о дотации из федерального бюджета для обеспечения муниципальных учреждений образования физической охраной». В горсовете уточнили, что парламентарии уже предложили администрации города подготовить соответствующий документ — законодательную инициативу.

Впрочем, сами депутаты с такой инициативой к федеральному центру обратиться не могут. Однако подобное право имеется у депутатов Орловского облсовета. Поэтому инициативе, если она будет оформлена официально, предстоит пройти по нескольким ступеням. Сначала горсовет должен обратиться в облсовет, чтобы уже тот попросил федеральный центр принять поправки в законодательство для обеспечения охраны муниципальных образовательных учреждений за счет федерального бюджета.

ИА «Орелград»

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