Орловские депутаты предложили судить наркоманов, которые не хотят лечиться

Орловский законопроект планируют отправить на рассмотрение в Государственную Думу.

Комитет облсовета по законодательству, государственному строительству и правопорядку единогласным решением поддержали инициативу об уголовном преследовании наркозависимых, неоднократно уклонившихся от лечения.

«Лица, которые неоднократно попадают в поле зрения, по решению суда должны проходить лечение. На реабилитацию, социализацию и прочее, государством тратятся огромные деньги, а граждане просто игнорируют решение суда и продолжают употреблять запрещённые вещества. Не неся за это никакой ответственности. Только в Орловской области «уклонистов» почти 700 человек, это треть от числа лиц, которые попадают в поле зрения ведомства», — рассказали в пресс-службе облсовета.

Если законопроект будет поддержан на сессии облсовета, то его направят на рассмотрение в Государственную Думу. Предполагается, что после вступления закона в силу «уклонистам» будут ожидать исправительные работы.

ИА «Орелград»