Стоимость жилья в Орле оказалась не самой низкой

Статистики провели сравнительный анализ цен на жилье в регионах ЦФО.



Как уже сообщал «Орелград», аналитики Орелстата представили объемный доклад о ситуации на жилищном рынке Орловской области. Согласно ему, средняя цена на жилье на первичном рынке региона по сравнению с первым кварталом 2022 года выросла на 9,5 процента и составила 73 558 рублей за один квадратный метр. Как выяснилось, это не самый низкий показатель среди регионов Центрального федерального округа, хотя его можно назвать одним из самых низких.

Так, по данным Орелстата, средняя цена одного жилого квадратного метра в новостройках Брянской области составляет 71 827 рубля, Курской области – 73 560 рублей, Липецкой области – 76 620 рулей, Тульской области – 80 285 рублей. Своими ценами на фоне соседей по ЦФО выделяется Калужская область, где средняя цена «квадрата» на первичном рынке достигла 97 961 рубля. Однако это можно объяснить экономической развитостью региона, а также географической близостью к Москве.

Статистики сравнили цены на жилье не только в разрезе регионов в целом, но и в разрезе их административных столиц. Здесь ситуация вырисовывается несколько иная. Так, наиболее низкие цены зафиксированы в Брянске – 70 867 рубля за один квадратный метр. Далее следует Орел со средней ценой на такое жилье 74 760 рубля за «квадрат». То есть финансовый разрыв в ценах между Брянском и Орлом оказался более крупным, чем между Брянской и Орловской областями.

Кстати, в Калуге цены на квартиры в новостройках оказались ниже, чем в среднем по региону. В столице области «квадрат» можно приобрести за 79 183 рубля, что заметно меньше среднерегиональной цены. Добавим, что квартиры в новостройках Липецка продаются в среднем по 77 206 рубля за квадратный метр, Курска – по 75 727 рублей, Тулы – по 89 298 рублей. Как видно, в Тульской области жилье на первичном рынке в местной столице ценится куда больше, чем в местной же провинции.

ИА «Орелград»