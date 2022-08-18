В Орле мировым судьям добавят торжественности

В региональный закон о мировых судьях предлагается внести поправки.

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета рассмотрели проект внесения изменений в Закон «О мировых судьях Орловской области». Как сообщает парламентская пресс-служба, суть предлагаемых поправок до парламентариев довела заместитель председателя Орловского областного суда Людмила Майорова. В действующую редакция закона предлагается внести сразу несколько изменений. Согласно одному из них, постановление Орловского областного Совета народных депутатов о назначении на должность мирового судьи подлежит официальному опубликованию в течение пяти дней со дня его подписания.

Также законопроект предполагает, что мировой судья, впервые назначенный на такую должность, будет приносить присягу на съезде, конференции или собрании судей в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации и флагом Орловской области. Кроме того, удостоверение мировому судье будет вручать председатель Орловского областного Совета народных депутатов (либо по его поручению вице-спикер) в торжественной обстановке на съезде, конференции или собрании судей в течение 30 дней со дня назначения на должность мирового судьи.

«Заслушав и обсудив вопрос комитет решил: рекомендовать президиуму Орловского облсовета народных депутатов включить в повестку дня 12 заседания данный вопрос для рассмотрения и принятия в первом и во втором чтении – окончательной редакции», — сообщили в пресс-службе регионального парламента. Кстати, по данным Орловского облсуда, в первом полугодии 2022 года мировым судьям Орловской области поступило на рассмотрение 407 уголовных дел (в аналогичном периоде 2021 года – 452 дела) и 52 319 гражданских дел (45 935). Кроме того, в первой половине текущего года мировыми судьями региона было рассмотрено 15 729 административных дел (в первом полугодии 2021 года – 15 944 дела).

ИА «Орелград»