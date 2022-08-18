В Орле планируют построить отдел полиции за 188 миллионов

18.8.2022 | 10:27 Новости, Строительство

Он должен быть построен на улице Металлургов.

В Северном районе Орла должен быть построен новый отдел полиции стоимостью 188,5 миллионов рублей. Информация о тендере была размещена на сайте госзакупок.

Подрядчика выберут к сентябрю, а строительство должно окончиться к концу 2024 года. Новое здание будет с нуля построено на улице Металлургов. Проект включает в себя озеленение и облагораживание территори и даже малые архитектурные формы.

У здания будет своя котельная, гаражи  и наружное освещение.

ИА «Орелград»

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