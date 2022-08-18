В Орле планируют построить отдел полиции за 188 миллионов

Он должен быть построен на улице Металлургов.

В Северном районе Орла должен быть построен новый отдел полиции стоимостью 188,5 миллионов рублей. Информация о тендере была размещена на сайте госзакупок.

Подрядчика выберут к сентябрю, а строительство должно окончиться к концу 2024 года. Новое здание будет с нуля построено на улице Металлургов. Проект включает в себя озеленение и облагораживание территори и даже малые архитектурные формы.

У здания будет своя котельная, гаражи и наружное освещение.

ИА «Орелград»