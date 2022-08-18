В Орле проверяют владельцев оружия, проживающих рядом со школами

Проверки охватывают дома, расположенные в пределах 500 метров от школ.

В Орловской области силовики проводят проверки владельцев гражданского оружия, проживающих не далее пятисот метров от образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по региону. Визиты к владельцам оружия совершают сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы. Проверка проводится в преддверии начала нового учебного года. Правоохранители смотрят на наличие лицензионно-разрешительных документов, а также на условия хранения оружия и боеприпасов.

«В областном центре вблизи от мест проведения праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года, проживает 112 владельцев гражданского оружия, — поясняет начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу Сергей Прилепский. — В настоящее время уже проверен 81 владелец оружия, составлен один административный протокол по факту нарушения сроков продления разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия».

Попутно силовики напоминают орловцам о уже вступивших в силу и о планируемых изменениях в законодательстве об оружии. Напомним, последние изменения вступили в силу с 15 августа 2022 года. В частности, поправками были скорректированы основания для приобретения гражданином охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом, закреплены особенности ремонта и сервисного обслуживания оружия и уточнено допустимое количество оружия, которое может находиться в собственности у гражданина.

Добавим, что на учете отдела Центра лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу, по данным Управления Росгвардии по Орловской области, состоит свыше 8000 владельцев гражданского оружия. С начала текущего года их количество увеличилось более чем на 200 человек. В основном орловцы являются владельцами огнестрельного гладкоствольного и огнестрельного оружия ограниченного поражения. Наименьшее количество граждан владеет газовыми пистолетами, огнестрельным короткоствольным и наградным оружием.

ИА «Орелград»