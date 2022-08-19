Суд решит судьбу агропредприятия, в которое Орловская область вложила 500 миллионов

Ключевые документы, которые «Щелково-Агрохим» объявили подделкой, возможно, были подлинными.

В деле о попытке захвата семеноводческого комплекса «Бетагран Семена», который расположен в Орловском районе и принадлежит компании «Щелково-Агрохим», и об открытии которого с помпой объявляли орловские власти, всплыли новые подробности. О них сообщило издание «Коммерсант».

Ранее пресс-служба губернатора сообщала об открытии в регионе крупного селекционно-семеноводческого центра:

«Бетагран Семена» сможет выпускать 150 тонн откалиброванных проинокулированных семян сои и 200 тонн откалиброванных семян пшеницы. Проект создания селекционного центра стартовал в 2019 году. Было инвестировано около 500 млн рублей. Всего в развитие производства и территории вложено порядка 1 млрд рублей», — рассказывалось 30 июня, в день открытия предприятия.

Позже сообщалось о пресеченной ФСБ и полицией попытке рейдерского захвата комплекса со стороны двух его топ-менеджеров. При этом, важную роль в этой запутанной истории играл орловский фермер Леонид Шуруев, который оказался выгодополучателем целой цепочки сделок.

Компания «Щелково-Агрохим» предприняла попытку вернуть имущество, заявляя о том, что два ключевых документа, подписанные их руководителем, были сфальсифицированы:

«В дело вброшены два сфальсифицированных документа о том, что академик РАН, доктор химических наук Салис Каракотов, находясь в твердой памяти, решил миллиардный проект, куда он вложил средства „Щелково Агрохима“, отдать за пять миллионов своему сотруднику. Все это делается якобы за подписью Каракотова»,— рассказала телеканалу «360» адвокат Весельницкая, представляющая интересы «Щелково-Агрохим».

Однако, издание «Коммерсант» утверждает, что в его распоряжении имеются два заключения экспертного центра МВД, который не выявил подделки в подписях Каракотова. То есть, документы могут быть подлинными, а Каракотов мог изначально принимать участие во всей комбинации. В настоящее время проводится повторная экспертиза.

«Остается открытым вопрос: кто понесет наказание за хищение субсидий из областного бюджета? Не с желанием ли скрыть такое хищение и его бенефициаров связано рвение орловских правоохранителей, взявших под стражу бывших менеджеров дочки «Щелково Агрохима»? Очевидно, что внимание губернатора Андрея Клычкова приковано к исходу спора, поскольку потеря бюджетных средств и без того небогатой Орловской области может существенно ударить по инвестиционному климату, агроэкологии и сельскому хозяйству», — резюмирует один из федеральных телеграмм-каналов, разбиравшийся в перипетиях споров.

ИА «Орелград»