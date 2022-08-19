Учитель физкультуры из Орла может стать общественным советником Министра образования России

19.8.2022 | 12:54 Новости, Образование

Для этого Николаю Трошину нужно победить на всероссийском конкурсе «Учитель года».

Николай Трошин, учитель физкультуры из орловской гимназии № 34, может стать общественным советником Министра образования России. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Для получения почетной должности Трошину необходимо победить на всероссийском конкурсе «Учитель года — 2022».

«Педагогической работе он посвятил 19 лет. Педагог считает, что научить детей заниматься спортом не менее важно, чем преподать чтение или письмо. Закладывая ребятам основы здорового образа жизни с ранних лет, Николай Трошин помогает им прожить долгую и счастливую жизнь в будущем», — рассказали в мэрии.

Ранее «Орелград» сообщал о победе Трошина на орловском региональном конкурсе.

ИА «Орелград»

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