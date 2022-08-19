В Орле две пенсионерки отдали мошенникам полмиллиона рублей

19.8.2022 | 10:16 Закон и порядок, Новости

Пожилые женщины спасали родственников, якобы виновных в тяжелых ДТП.

Женщины 83 и 74 лет перевели мошенникам полмиллиона рублей, «спасая» своих родственников, якобы виновных в серьезных ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Очередными жертвами телефонных мошенников стали жительницы Советского и Заводского районов Орла. Причем, с одной из потерпевших местный участковый недавно проводил профилактическую беседу и рассказывал о наиболее распространенных схемах обмана.

Тем не менее, когда человек на своем опыте столкнулся со злоумышленниками и обеспокоился будущим близкого родственника, критическое мышление потерпело поражение. Одна из бабушек отдала аферистам 400 тысяч, другая — 100.

ИА «Орелград»

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