Под Орлом фермер поколотил жену лопатой

На фермера завели уголовное дело и довели его до суда.



В Орловской области достаточно благоприятным для местного фермера оказалось решение по уголовному делу, вынесенное Верховским районным судом. Дело на главу местного крестьянско-фермерского хозяйства было заведено по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Органы предварительного следствия обвиняли его в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как выяснили органы дознания, жертвой действия фермера стала его собственная супруга. Ссора на бытовой почве между ними вспыхнула около шести часов утра. Из материалов суда следует, что мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Супруги находились на территории своего домовладения, около надворной постройки. К слову, жена тоже была в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. По какой причине вспыхнул семейный скандал, не разглашается.

Но следствие установило, что фермер «пришел в эмоционально возбужденное и агрессивное состояние, и используя малозначительный повод, а именно словесный конфликт с женой», нанес последней черенком лопаты, который использовал в качестве оружия, несколько ударов. Они пришлись по спине, голове, руке и ноге. У женщины после ударов образовались кровоподтеки, которые были задокументированы медиками.

Эксперты оценили травмы как не опасные для жизни, но стоит отметить, что фермер умудрился сломать своей жене руку. Причем она получила открытый перелом со смещением, который потребовал достаточно длительного лечения. Органы дознания провели необходимые следственные действия, после чего материалы уголовного дела были переданы в суд на рассмотрение по существу.

Однако тут за подсудимого вступилась потерпевшая. В судебном заседании поколоченная жена заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении мужа в связи с примирением сторон. Она пояснила, что подсудимый загладил перед ней свою вину путем принесения извинений и возмещения морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Претензий к подсудимому она не имеет. Женщина подчеркнула, что ходатайство было заявлено ею добровольно, какого-либо давления со стороны подсудимого или иных лиц на нее не оказывалось.

Также жена указала, что они состоят в браке с подсудимым много лет. Он никогда не был склонен к домашнему насилию, в связи с чем она исключила его возможное противоправное поведение в будущем. При вынесении решения суд учел и социальный статус подсудимого – должность главы КФХ сыграла свою роль. В результате суд вынес постановление прекратить уголовное дело на основании статьи 25 УПК РФ в связи с примирением с потерпевшей. А вещественное доказательство – лопату – суд постановил уничтожить.

ИА «Орелград»