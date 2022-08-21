Житель Орла очутился за решеткой из-за модного шампуня

Суд отправил в колонию строгого режима мелкого магазинного воришку.



Решение по данному уголовному делу вынес Железнодорожный районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказался местный житель, вдовец, имеющий двоих несовершеннолетних детей. Ранее он был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и получил 5 лет лишения свободы, которые провел в исправительной колонии строгого режима. Не так давно он вышел на свободу. Судя по новому уголовному делу, колония его не исправила.

Следствие и суд посчитали, что молодой человек совершил тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. Ему помогала супруга, уголовное дело в отношении которой было прекращено в связи с ее смертью. Преступная парочка решила совершить ряд краж из магазинов, расположенных в одном из гипермаркетов Орла. Вдвоем они вошли в торговый зал и начали снимать с полок приглянувшиеся им товары.

В частности, в покупательскую корзину были отправлены шампунь известного бренда с эффектом глубокого очищения кожи и несколько упаковок кассет для бритья другого всемирного бренда. Затем «покупатели» прошли через кассовый терминал, не оплатив вышеуказанные товары и тем самым умышленно тайно совместно похитив их. Материальный ущерб, причиненный ими гипермаркету, был оценен в 4871 рубль.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и поддержал ходатайство, заявленное им в ходе предварительного расследования, об особом порядке судебного разбирательства. Суд уел обстоятельства совершенного преступления, учел семейное положение подсудимого. Но также было учтено криминальное прошлое мужчину. Взвесив все доводы, суд приговорил орловца к лишению свободы на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»