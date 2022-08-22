На лечение орловцев за пределами региона потратили 208 миллионов

Расходы на лечение этих граждан были оплачены из бюджета ТФОМС.



Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Орловской области обнародовал отчет об исполнении своего бюджета за первое полугодие 2022 года. Документ уже поступил на рассмотрение в Орловский облсовет народных депутатов. Из него следует, что при плане годовых расходов в объеме 10,799 миллиарда рублей фактические затраты за указанный период времени составили 6,014 миллиарда рублей. Иными словами, за шесть месяцев было потрачено 55,7 процента запланированных на год денежных средств.

При этом расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 5,981 миллиарда рублей, что составляет 55,8 процента от плана года и 99,5 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда за первую половину текущего года. В состав указанных расходов вошла оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, но пролеченных на Орловщине. Она за полгода составила 112,054 миллиона рублей.

Еще одна расходная статья — оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами В данном случае затраты составили 208,423 миллиона рублей. Кроме того, 292,398 миллионов было направлено на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи гражданам с заболеванием и подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Расходы на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования ТФОМС оценил в 409,3 тысячи рублей.

Затраты Фонда на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала составили в первом полугодии 1,352 миллиона рублей. Отметим, что расходы на выполнение функций аппарата самого Фонда составили 30,634 миллиона рублей, или 42,1 процента от утвержденного плана года. В общей структуре расходы они составляют всего 0,5 процента. По состоянию на 1 июля 2022 года остаток средств бюджета Фонда составил 317,456 миллиона рублей.

ИА «Орелград»