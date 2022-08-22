Орловцы все активнее оспаривают в судах действия чиновников

Чаще всего оспариваются результаты работы судебных приставов.



Орловский областной суд обнародовал аналитическую информацию о результатах работы судов региона по итогам первой половины 2022 года. Например, как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, в первом полугодии на рассмотрение в районные суды Орловской области поступило 2428 административных дел, что соответствует показателю первого полугодия 2021 года. Всего было окончено производством 2396 административных дел, в том числе 2006 с вынесением решения. В порядке упрощенного производства было рассмотрено 346 административных дел, что более чем в 2 раза превышает показатель предыдущего года.

В облсуде отметили, что наибольшее количество, как и ранее, составляют административные дела по главе 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Она предусматривает производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления и иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями.

Подсчитано, что в районных судах Орловской области в первой половине текущего года было рассмотрено 740 дел об оспаривании действия и бездействия должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года было рассмотрено 464 таких дела. При этом наибольшее количество административных дел было связано с оспариванием решений, действий и бездействия судебных приставов-исполнителей. За первую половину 2022 года их набралось 649, в то время как в 2021 году таких дел было только 323.

При этом практически вдвое сократилось число дел об оспаривании решений, действий и бездействий органов государственной власти и иных государственных органов. Таковых в этом году было рассмотрено 26 против 55 аналогичных дел годом ранее. Кроме того, в этом году районные суды Орловской области рассмотрели 24 административных дела об оспаривании решений и действий органов местного самоуправления (в 2021 году – 38 дел).

ИА «Орелград»