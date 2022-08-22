Под Орлом погиб водитель припаркованного на обочине автомобиля

22.8.2022 | 13:00 Новости, Происшествия

Водитель второго автомобиля госпитализирован в ООКБ.

В ночь с субботы на воскресенье под Орлом погиб водитель автомобиля, припаркованного у обочины. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 00.20 32-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» ехал по автодороге «Северный подъезд к Орлу — Лунево — Моховое» и врезался в «Ниссан Альмера», который стоял на правой обочине дороги.

За рулем «Ниссана» находился 66-летний мужчина. Он скончался на месте аварии. Водитель «Шевроле» выжил, но был госпитализирован с травмами в областную клиническую больницу.

ИА «Орелград»

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