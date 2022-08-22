Смертельно опасный участок нашли на дороге под Орлом

Повышенная аварийность зафиксирована на федеральной трассе под Мценском.



Как сообщили в администрации Мценского района, муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения провела внеплановое заседание. Прошло оно под председательством главы района Екатерины Ерохиной. Поводом послужила информация районного отделения ГИБДД об уровне аварийности. С докладом по этому вопросу выступил старший государственный инспектор по надзору ОГИБДД МО МВД РФ «Мценский» Андрей Миронюк. Он сообщил, что за семь месяцев текущего года на территории Мценского района было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек погиб и девять получили ранения различной степени тяжести.

Инспектор обратил внимание на один дорожный участок, который выделяется на фоне общей статистики. Как следует из топографического анализа, проведенного отделением ГИБДД, в текущем году главным местом концентрации ДТП на территории Мценского района является участок федеральной автодороги «М2 Крым» с 333 по 335 километры. Гаишники подсчитали, что в этом году там были совершены три ДТП: два столкновения автомобилей и один случай наезда на пешехода. В связи с этим в адрес ФКУ УПРДОР «Москва-Харьков» было внесено представление. Кроме того, администрация Мценского района направило в эту же организацию письмо с просьбой об установке светофора в районе деревни Первый Воин. На заседании были обсуждены и другие вопросы, в том числе подготовки школьных маршрутов.

«В целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма на постоянной основе ведется профилактическая работа в образовательных учреждениях, — следует из информации администрации Мценского района. — Как сообщил начальник отдела общего образования администрации Мценского района Андрей Межнев, во всех школах оформлены уголки по безопасности дорожного движения, разработаны схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Кроме того, сотрудники ОГИБДД МО МВД РФ «Мценский» регулярно проводят обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на дороге».

ИА «Орелград»