В Орле на фоне санкций поддержат производителей керамики

Региональный парламент рассмотрит вопрос о продлении срока действия преференций.



В Орловской области власти продолжают принимать все новые меры поддержки бизнеса, который пострадал или может пострадать из-за введения недружественными странами экономический санкций в отношении России. В частности, Орловский облсовет народных депутатов рассмотрит на ближайшей сессии законопроект о понижении ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет. Речь идет о преференции, которую власти региона уже несколько лет предоставляют организациям, наладившим на территории Орловской области производство строительной керамики.

Проект внесения поправок в соответствующий закон уже находится в облсовете. Если он будет принят, то новые нормы вступят в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования нового закона. Как следует из пояснительной записки, законопроект подготовлен в целях государственной поддержки организаций, осуществляющих на территории Орловской области производство строительной керамики.

Документом предлагается продлить для указанной категории организаций действие пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, в размере 15 процентов на 1 год – до 31 декабря 2023 года. «Принятие указанной нормы станет важной антикризисной мерой и позволит не ухудшить действующие ранее условия функционирования таких организаций, — подчеркнуто в пояснительной записке. — В законопроекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции».

К законопроекту также приложено финансово-экономическое обоснование данной инициативы. Интересно, что в этом документе сказано: объем налоговых расходов Орловской области в связи с предоставлением рассматриваемой категории налогоплательщиков пониженной до 15 процентов ставки по налогу на прибыль организаций оценить достаточно сложно, поскольку он зависит от результатов хозяйственной деятельности организаций данной категории. При этом, согласно данным Федеральной налоговой службы, сумма рассматриваемой преференции за 2020 год составила 44,6 миллиона рублей, за 2021 год – 80 миллионов рублей.

ИА «Орелград»