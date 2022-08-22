В Орле реальный сектор экономики сбавил обороты

Индекс промышленного производства ушел в минус.



Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-июнь 2022 года составил 100,6 процента. В обрабатывающих производствах он оказался пониже – всего 99,1 процента. Это означает, что объемы производства в реальном секторе региональной экономики за отчетный период времени оказались на 0,9 процента ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Такие сведения содержатся в информационном бюллетене о социально-экономическом развитии Орловской области, который ежемесячно выпускают областные власти.

Согласно этому документу, в январе-июне текущего года объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 106,4 миллиарда рублей, то составляет 127,1 процента к январю-июню 2021 года. При этом в сфере обрабатывающих производств объем отгруженных товаров оценивается в сумму 95,4 миллиарда рублей, что на 31 процент выше уровня прошлого года. Иными словами, на низком уровне индекса для реального сектора экономики сказалось сопоставление цен.

Тем временем, Орелстат подвел итоги промышленного производства на основе данных годовой статистической отчетности за 2021 год. Согласно представленному отчету, индекс промышленного производства за 2021 год составил 113,1 процента по сравнению с 2020 годом. Рост объемов производства был зафиксирован в трех секторах экономики: «Обрабатывающие производства» (112 процентов по сравнению с 2020 голом), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (114,3 процента) и «Водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» (149,5 процента). По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» индекс не достиг уровня 2020 года и составил 95,4 процента. «Индекс промышленного производства на основе данных годовой отчетности превысил оперативную оценку (111,6 процента) на 1,5 процентного пункта», — резюмируют в Орелстате.

ИА «Орелград»