Орловский долгострой на улице Бурова скоро может быть введен в эксплуатацию

23.8.2022 | 16:53 Новости, Строительство

Застройщик завершил строительно-монтажные работы.

Скандально известный дом на Бурова, 46 скоро может быть введен в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В настоящее время застройщик уже завершил строительно-монтажные работы, а также — благоустройство прилегающей территории. Введение долгостроя в эксплуатацию позволит восстановить права 173 обманутых дольщиков.

Ранее были восстановлены права 444 участников долевого строительства, которые получили компенсации на общую сумму 668,3 млн рублей.

ИА «Орелград»

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