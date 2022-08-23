В Мценске контрактникам СВО пообещали восстановление на работе

Муниципалитеты Орловской области вводят свои меры поддержки участникам СВО.



Как уже рассказывал «Орелград», власти Орловской области ввели дополнительные меры социальной поддержки орловцев, которые заключают контракт на военную службу и отправляются на Украину, в ДНР и ЛНР для участия в специальной военной операции. Из областного бюджета им гарантирована единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Однако власти муниципальных образований параллельно вводят и свои собственные меры социальной поддержки контрактников — участников СВО. При этом каждый город и район ориентируется на возможности своего бюджета.

Например, власти Орловского муниципального округа решили установить местным жителям, оформившим контракт на прохождение военной службы в 3-м армейском корпусе для участия в специальной военной операции, единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей, то есть равную областной. В Мценске администрация города постановила единовременно выплачивать местным контрактникам из средств муниципального бюджета по 50 тысяч рублей.

При этом власти вводят дополнительную помощь. Так, детям контрактников – участников СВО, в Мценске теперь будет предоставляться преимущественное право зачисления в муниципальные детсады, школы и учреждения дополнительного образования. Кроме того, администрация Мценска настоятельно рекомендовала руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории города, создать для контрактников «условия по сохранению рабочих мест (должностей), предоставлению новых рабочих мест, восстановлению на прежнем месте работы». Эта рекомендация выглядит логично, ведь многие уходят со своей нынешней работы, чтобы заключить контракт и помочь России успешно завершить СВО.

ИА «Орелград»