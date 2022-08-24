Орловская область произвела миллионы яиц

Аналитики оцени состояние животноводства в регионе.



Оперативный отчет о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-июле 2022 года издал Орелстат. Из него следует, что по состоянию на 1 августа 2022 года сельскохозяйственные организации регионе произвели 143,1 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе (111,3 процента к январю-июлю 2021 года), 67,2 тысячи тонн молока (99,1 процента) и 9,5 миллионов яиц (165,5 процента). При этом отмечено, что в птицеводческих организациях от одной курицы-несушки за семь месяцев текущего года было получено в среднем по 138 яиц.

При этом общее поголовье птицы в сельхозорганизациях Орловской области по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 14,5 процента. В настоящий момент оно составляет 1,981 миллиона голов. Что касается других показателей работы аграрного секторы, то они таковы. С начала текущего года объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам скота: свиней – на 35,7 процента, птицы – на 2,9 процента, а крупного рогатого скота, напротив, сократились на 28,6 процента, овец и коз – на 17,9 процента.

«По состоянию на 1 августа 2022 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 117,6 тысячи голов (90,3 процента к 1 августу 2021 года), в том числе коров – 34,1 тысячи (100 процентов)», — следует из сообщения Орелстата. Поголовье свиней достигло уровня в 1,088 миллиона голов (143,8 процента), овец и коз – 2,9 тысячи (96,2 процента). Также статистики подсчитали, что за отчетный период времени в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области было надоено 3801 кг молока, что на 84 кг выше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в восьми районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района (5132 кг молока).

ИА «Орелград»