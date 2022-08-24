Орловский суд приговорил к длительному тюремному сроку мужчину, попавшегося с 15 кг наркотиков

12 лет строгого режима.

Кромской районный суд приговорил к длительному тюремному сроку мужчину, задержанного с 15 килограммами наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее судимый уроженец Московской области забрал из «закладки», расположенной в Троснянском районе, крупную партию запрещенных веществ и на личном автомобиле пытался доставить груз в Московский регион.

Преступный замысел был пресечен в Кромском районе, где преступник был арестован. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, в отдельное производство выделено дело его сообщников. Их судьба определится позже.

ИА «Орелград»