Орловский суд приговорил к длительному тюремному сроку мужчину, попавшегося с 15 кг наркотиков

24.8.2022 | 14:35 Закон и порядок, Новости

12 лет строгого режима.

Кромской районный суд приговорил к длительному тюремному сроку мужчину, задержанного с 15 килограммами наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее судимый уроженец Московской области забрал из «закладки», расположенной в Троснянском районе, крупную партию запрещенных веществ и на личном автомобиле пытался доставить груз в Московский регион.

Преступный замысел был пресечен в Кромском районе, где преступник был арестован. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, в отдельное производство выделено дело его сообщников. Их судьба определится позже.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования