Под Орлом просубсидируют предприятия с высокой зарплатой

Конкурсный отбор для бизнеса объявлен в Орловском муниципальном округе.



Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок субсидирования части затрат на приобретение нового оборудования. Субсидии представители местного бизнес-сообщества смогут получить, приняв участие и выиграв в конкурсном отборе. Финансирование механизма поддержки бизнеса местный бюджет берет на себя. Впрочем, судя по утвержденным условиям, претендовать на дополнительные меры господдержки местного уровня смогут далеко не все предприятия.

Поясним, что сам проект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса. Получить ее смогут лишь те, кто осуществляет свою хозяйственную деятельность именно на территории Орловского муниципального округа более одного календарного года с момента регистрации и до момента подачи заявки. Кроме того, к участию в конкурсном отборе чиновники допустят только тех представителей малого и среднего бизнеса, у которых среднесписочная численность работников составляла два и более человек в течение последнего года.

Еще одно ограничение для участников введено по уровню зарплат. У потенциальных соискателей уровень среднемесячной заработной платы наемных работников на момент подачи заявки на субсидирование должен быть не ниже 1,5 минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. Что касается условий поддержки, то субсидии предоставляются из расчета 50 процентов стоимости приобретенного оборудования, но не более 65 тысяч рублей на одного заявителя. При этом оборудование действительно должно быть новым – это соискателям придется доказывать документально.

ИА «Орелград»