Сенатор от Орловской области назвал поджог обладминистрации терактом

24.8.2022 | 16:47 Новости, Политика

Василий Иконников призвал Москву к решительному ответу.

Василий Иконников, сенатор Совета Федерации от Орловской области, назвал терактом сегодняшнюю попытку поджога здания орловской обладминистрации. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем телеграмм-канале.

Иконников настаивает на «украинском следе» и призывает федеральные власти к решительным действиям, направленным на защиту национальных интересов:

«Областной комитет КПРФ осуждает терроризм. Неонацисты в Киеве и их западные кукловоды давно перешли все «красные линии». Центры принятия решений Москве известны. Лишь решительный и твердый отпор может остановить их. У российского руководства достаточно сил и средств, чтобы привести неонацистов в чувство. Общество ожидает от властей активных действий», — заявил сенатор.

ИА «Орелград»

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