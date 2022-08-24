Жители Орла были эвакуированы при пожаре в переулке Артельном: видео

24.8.2022 | 13:06 Видео, Новости, Происшествия

Пострадал один человек, погибших нет.

Сегодня утром жителям дома № 8 по переулку Артельного потребовалась эвакуация после пожара в одной из квартир. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В девять часов утра стало известно о возгорании на шестом этажи десятиэтажного дома. Горела комната, совмещенная с балконом. В ходе ликвидации пожара потребовалась эвакуация шестерых местных жителей. Еще четверо были спасено.

В ходе происшествия пострадал один человек, помощь которому была оказана на месте. Обошлось без погибших. Пламенем уничтожен балкон квартиры, также пострадала кухня. Остальные помещения также были частично повреждены огнем.

Для ликвидации пожара потребовалось шесть единиц пожарной техники и более двух десятков спасателей. В причинах произошедшего разбираются специалисты.

 

ИА «Орелград», видео «Инцидент. Орел»

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