Благоустраивать сквер в Долгом будет Брежнев

Определен подрядчик для обновления сквера имени Героя России Алексея Васильевича Скворцова в поселке Долгое Орловской области.

Победителем электронного аукциона признан индивидуальный предприниматель, который единственным подал заявку, указано на сайте «Госзакупки«. Александр Брежнев предложил выполнить работы за 8 715 448 рублей 77 копеек, что ниже начальной цены контракта почти на миллион.

В сквере появятся пешеходные дорожки, выложенные плиткой, газон и новые зеленые насаждения, установят лавочки и урны, фонари. Окончание работ запланировано на 27 ноября 2022 года. На светильники предусмотрена гарантия 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, на малые архитектурные формы — три года, брусчатку и бортовые камни — четыре года.

По данным kartoteka.ru, Бережнев Александр Сергеевич зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2017 году. В числе открытых видов деятельности строительство зданий, аэродромов, торговля, отделочные работы и так далее. Предприниматель уже выполнял работы по благоустройству в Орловской области. Например, при благоустройстве Сквера Молодёжи в Дмитровске срок выполнения работ нарушен на 145 дней, а благоустройство двора у дома №110 по улице Советской задержали на 21 день, следует из решения Арбитражного суда Орловской области. К качеству выполненных работ претензий у чиновников не возникло.

ИА «Орелград»