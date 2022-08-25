В Орле усилены меры безопасности по охране обладминистрации

25.8.2022 | 15:45 Новости, Происшествия

Чиновники продолжают работать в штатном режиме.

В областной столице усилены меры безопасности по охране здания областной администрации. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Напомним, вчера утром неизвестный мужчина бросил в администрацию две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего пострадал один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

«Продолжаем работу в штатном режиме, меры безопасности будут усилены», — рассказал Клычков.

ИА «Орелград»

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